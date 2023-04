Aggrediti due adolescenti sul treno a Milano: minacciati con il coltello per 10 euro L’uomo, un pregiudicato italiano di 26 anni, ha colpito i due ragazzi di 14 e 15 anni in faccia e li ha minacciati con il coltello per rubargli dieci euro.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Un'altra grave aggressione sui treni regionali in transito per Milano e, precisamente, sul passante della linea S6. Due adolescenti sono stati aggrediti nel pomeriggio di ieri, domenica 23 aprile, da un uomo di 26 anni, che li ha minacciati con un coltello per rubargli 10 euro. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri.

L'aggressione sul treno

I due ragazzini, rispettivamente di 14 e 15 anni, erano a bordo del treno 24653 del linea 6 del passante ferroviario, quella che collega Treviglio a Novara. All'improvviso un uomo si è avvicinato ai due adolescenti e li ha colpiti al volto.

Poi ha estratto un coltello a serramanico e, puntandoglielo contro, ha intimato loro di dargli tutti soldi contanti che avevano. I due giovani non hanno racimolato più di dieci euro, ma tanto è bastato al rapinatore per appropriarsi dei soldi e scendere dal treno.

L'arresto del rapinatore

Quando il convoglio è arrivato alla stazione di Porta Vittoria, in pieno centro a Milano, l'aggressore è sceso dal treno e ha tentato di far perdere le sue tracce. Ancora sulla banchina della stazione è stato, però, raggiunto dai carabinieri, che lo hanno immediatamente fermato. È risultato essere un italiano di 26 anni, con diversi precedenti penali alle spalle.

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato il coltello a serramanico usato per minacciare i due adolescenti malcapitati e il misero bottino di dieci euro. L'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'arresto dovrà essere ancora convalidato.

Intanto per appena dieci euro due ragazzi così giovani hanno rischiato grosso e sicuramente subito un trauma.