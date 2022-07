Aggrediscono un passeggero sul treno per rapinarlo, poliziotto fuori servizio li arresta Un poliziotto fuori servizio ha fatto arrestare due rapinatori che avevano sottratto con la forza il marsupio di un pendolare.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Volevano rapinare un ignaro passeggero del treno n. 44 partito da Laveno Mombello e diretto a Milano Cadorna, ma non potevano immaginare che sullo stesso vagone viaggiasse un poliziotto fuori servizio che si è accorto di tutto. I due rapinatori sono stati arrestati.

La tentata rapina

All'1 di martedì 26 luglio due rapinatori, un italiano di 24 anni e un egiziano di 19, all'altezza di Gerenzano hanno aggredito un pendolare italiano di 30 anni e gli hanno sottratto il marsupio che aveva a tracolla.

Ma un poliziotto fuori servizio ha assistito alla scena e, oltre a essere subito intervenuto, è riuscito ad avvertire i colleghi della Polizia Ferroviaria di Milano-Bovisa.

Leggi anche Va dal fidanzato ma trova la serratura cambiata, chiama la polizia e lui picchia gli agenti

Saliti a bordo del treno, gli agenti della PolFer hanno individuato i rapinatori e li hanno arrestati. Grazie anche alla testimonianza dell'agente fuori servizio, ora i responsabili dell'aggressione sono reclusi nel carcere di San Vittore.

Trenord sempre meno sicura

Il destino che è capitato al pendolare di 30 anni è purtroppo molto comune sui treni di Trenord. Con la differenza che non a tutti capita di trovare sullo stesso vagone un poliziotto fuori servizio disposto a intervenire.

La Polfer nel 2021 ha controllato oltre un milione di persone (ben il 92 per cento in più rispetto all'anno precedente), impiegando 30.615 pattuglie in stazione e 11.347 sui treni. Gli agenti hanno sorvegliato 25.296 convogli e predisposto 2.100 servizi anti-borseggio.

Tristemente famose sono diventate, inoltre, le violenze sessuali avvenute sui treni Trenord. Soltanto sabato 16 luglio una ragazza è riuscita a divincolarsi delle mani di un aggressore sulla tratta Como-Milano.