Aggrediscono i poliziotti durante un controllo lanciando oggetti Alcune decine di persone si sono scagliate contro i poliziotti (una trentina) che effettuavano massicci controlli a San Giuliano Milanese. La situazione ha rischiato di degenerare.

Serata drammatica per gli agenti di polizia locale e di Stato di San Giuliano Milanese quella di ieri. Mentre procedevano ad un massiccio controllo del territorio per garantire maggiore sicurezza alla comunità, hanno ricevuto una chiamata di intervento da via Sanremo dove alcune decine di persone, tutte ubriache, ballavano e cantavano in strada con musica ad altissimo volume. Una volta arrivati sul posto, però, gli agenti sono stati sopraffatti dal gruppo. La situazione è rientrata dopo un lavoro di mediazione tra le parti.

Controlli movimentati a San Giuliano Milanese

Secondo quanto riportato da MilanoToday, i circa trenta tra poliziotti e ghisa si sono recati nella via in questione dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Qui, hanno trovato il gruppo di diverse decine di persone intente a schiamazzare e ballare con la musica a tutto volume. Come se non bastasse, erano tutti ubriachi persi. Una volta entrati in via Sanremo, i poliziotti sono stati presi di mira da insulti e offese da parte dei danzanti.

Ubriachi lanciano oggetti contro i poliziotti, rischiata l'aggressione

Gli agenti hanno quindi provveduto ad identificare un totale di 18 persone ma il resto del gruppo, che non ha preso bene l'operazione, ha nuovamente inveito contro di loro avvicinandosi pericolosamente e lanciandogli contro oggetti e sassi. Il rischio di venire alle mani è stato scongiurato dopo una lunga mediazione tra i rappresentanti delle forze di polizia e i cittadini ubriachi. Le indagini procederanno per identificare tutti i presenti e denunciarli a seconda del tipo di reato di cui verranno accusati.