Bullizzano un 17enne all’uscita di scuola: arrestati 4 minorenni Sono stati arrestati 4 minorenni residenti a Gallarate (Varese) tutti accusati di aver commesso reati di rapina e lesioni aggravati ai danni di un coetaneo, uno studente di 17 anni aggredito all’uscita da scuola. Il giovane ha riportato un trauma facciale e diverse fratture.

Rapinato e aggredito all'uscita di scuola. Più e più volte.

Sono stati arrestati 4 minorenni residenti a Gallarate, provincia di Varese, tutti accusati di aver commesso (in concorso ed a vario titolo) reati di rapina e lesioni aggravati ai danni di un coetaneo, uno studente di 17 anni aggredito all'uscita da scuola. I ragazzi finiranno nel carcere minorile di Roma.

Uno degli arrestati, inoltre, dovrà rispondere di una rapina commessa a Busto Arsizio nel novembre scorso: spingendo da dietro un giovane, facendolo cadere a terra e tenendolo bloccato per le spalle, gli aveva strappato di mano il portafoglio.

Il Super daspo per i 4 minorenni

Nei loro confronti inoltre il Questore, "accertata la gravità e la violenza dei fatti, gli specifici precedenti di polizia e l'inclinazione a delinquere", ha emesso la misura di prevenzione del Daspo "fuori contesto": si tratta di un provvedimento che inibirà ai ragazzi, per un anno, la partecipazione a qualsiasi manifestazione sportiva. Il fine, quello di evitare che possano reiterare analoghe condotte.

Le condizioni del 17enne aggredito fuori da scuola

L’attività d’indagine ha avuto origine nel settembre scorso quando la madre della vittima, intercettando una pattuglia della squadra Volanti del Commissariato, ha raccontato agli agenti dell'aggressione appena subita da suo figlio. Solo una delle tante, la più grave.

Il 17enne, in quell'occasione, è stato bloccato al termine delle lezioni, mentre rincasava in sella al suo monopattino elettrico. Scaraventato a terra e rimasto interi minuti in balìa dei suoi aguzzini che l'hanno derubato e picchiato, ha riportato un trauma facciale e diverse fratture, con iniziale prognosi di 20 giorni.