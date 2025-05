video suggerito

Aggrediscono e rapinano un 16enne alla stazione di Sesto Calende: due anni di Daspo per un ragazzo e due minorenni Tre giovani, di cui due minorenni, sono stati raggiunti da un provvedimento di Daspo dopo aver aggredito, pestato e rapinato un 16enne sul piazzale della stazione di Sesto Calende (Varese). Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa mattina la questura di Varese ha disposto il Daspo per tre giovani, di cui due minorenni, che lo scorso aprile hanno aggredito, pestato e poi rapinato un 16enne vicino alla stazione di Sesto Calende, in provincia di Varese. Il ragazzo era stato portato in pronto soccorso con diverse ferite, soprattutto al volto. Il maggiorenne era già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti.

Il pestaggio risale al 25 aprile scorso: il 16enne si trovava sul piazzale vicino alla stazione ferroviaria con in mano una borsa della spesa con alcuni prodotti e un borsello con all'interno il cellulare. A un certo punto il 16enne è stato inseguito e accerchiato dai tre rapinatori che hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni provocandogli diversi traumi al volto. Dopo averlo picchiato, i tre gli hanno poi rubato i suoi effetti personali.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della stazione di Sesto Calende, che sono riusciti a identificare e rintracciare gli aggressori, indagati per rapina aggravata e lesioni personali. La Questura ha quindi deciso di emettere un provvedimento di Daspo nei confronti dei tre rapinatori, per evitare che possano replicare episodi simili in contesti sportivi. Nei confronti del giovane maggiorenne, che è risultato essere già pregiudicato, è stato emesso anche un foglio di via. obbligatorio dal comune di Sesto Calende con il divieto di ritorno per tre anni.