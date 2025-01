video suggerito

Aggrediscono e provano a rapinare un carabiniere a Brescia: arrestati A Brescia un carabiniere in borghese è stato aggredito da due malviventi che volevano rapinarlo. Entrambi sono stati arrestati e il militare trasferito in ospedale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, sabato 25 gennaio, un carabiniere in borghese è stato aggredito e rapinato in corso Garibaldi a Brescia. Sul posto sono intervenuti i colleghi che hanno fermato i malviventi. Presenti anche gli operatori sanitari del 118.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio. L'uomo si trovava a uno sportello bancomat quando è stato avvicinato e aggredito da due uomini. I malviventi volevano rapinarlo. Dopo una colluttazione, è riuscito a bloccarli e chiamare i colleghi. Sul posto sono quindi intervenuti altri militari che hanno fermato i due e li hanno portati in caserma dove sono stati arrestati.

Nel frattempo il carabiniere ferito è stato trasferito in ospedale per alcuni accertamenti. Non dovrebbe aver riportato gravi lesioni. Sul fatto è intervenuto il Sim Carabinieri che ha diffuso una nota stampa: "Il SIM Carabinieri Lombardia desidera manifestare profonda gratitudine per il coraggio dimostrato sia dal collega vittima dell'aggressione, sia dai militari intervenuti con prontezza ed efficacia".

Leggi anche Aggredisce un barista e prende a morsi un Carabiniere a Mantova: arrestato 23enne

Il sindacato ha affermato come questo episodio: "È l'ennesima testimonianza dei rischi che quotidianamente i nostri uomini e donne in divisa affrontano con dedizione e spirito di servizio. Per SIM Carabinieri questo ennesimo attacco ai nostri uomini e donne in divisa è inaccettabile e richiede una reazione ferma da parte delle istituzioni".