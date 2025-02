video suggerito

Carabiniere interviene per un incidente a Caravate, ma viene investito da un’altra auto: è grave Un carabiniere è stato investito da un’auto a Caravate (Varese) mentre eseguiva i rilievi di un altro incidente. Il 43enne è stato trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un carabiniere è stato investito alle prime ore di questa mattina, sabato 1 febbraio, sulla strada provinciale 1 a Caravate (in provincia di Varese). Il 43enne era intervenuto per un incidente insieme a un collega di pattuglia, quando un'auto lo ha travolto. Dopo aver battuto la testa contro il parabrezza, il militare è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni sono state valutate come serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Erano passate da poco le 5 dell'1 febbraio quando una pattuglia della Stazione di Cuvio è intervenuta lungo la provinciale 1 a Caravate, nei pressi del cementificio, per un incidente. Un automobilista aveva appena investito e ucciso un cinghiale e i militari dovevano rimuovere la carcassa dell'animale dal centro della carreggiata. Probabilmente a causa del buio un'auto che stava sopraggiungendo in quel momento, guidata da una donna, ha travolto il 43enne. Il militare avrebbe picchiato la testa contro il parabrezza, prima di carambolare sull'asfalto.

Poco dopo sono arrivati i soccorritori del 118, con un equipaggio della Croce Rossa di Gavirate, che hanno medicato il 43enne sul posto. Stando a una prima valutazione, avrebbe riportato un trauma cranico, diverse lesioni e si sospettano anche fratture. I sanitari lo hanno caricato su un'ambulanza e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. I rilievi dell'incidente che ha visto coinvolto il carabiniere sono stati eseguiti dai colleghi del nucleo Radiomobile, intervenuti insieme a una pattuglia della polizia stradale.