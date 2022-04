Aggrediscono con calci e pugni un minore e lo rapinano: due 15enni finiscono in comunità Due ragazzini di 15 anni sono finiti in comunità con l’accusa di aver rapinato un 16enne a Saronno dopo averlo aggredito con calci e pugni. I fatti risalgono allo scorso gennaio.

A cura di Francesco Loiacono

Due ragazzini di 15 anni sono finiti in due comunità di recupero nelle province di Varese e Pavia. I due minori sono ritenuti responsabili di una violenta rapina a un 16enne che risale allo scorso 26 gennaio a Saronno, nel Varesotto. Come ricostruito dai carabinieri anche grazie alle telecamere di sorveglianza, quella mattina attorno a mezzogiorno i due avvicinarono il 16enne e, dopo averlo chiamato per nome, lo aggredirono con calci e pugni facendolo cadere a terra. In seguito gli strapparono il marsupio contenente 120 euro e il cellulare e si allontanarono. I due baby rapinatori salirono poi su un treno in direzione di Milano Cadorna, cambiandosi i vestiti nel tentativo di far perdere le loro tracce.

Il giorno seguente i due baby rapinatori stavano per compiere un'altra rapina

La vittima della rapina sporse denuncia facendo così partire le indagini dei carabinieri. Il giorno seguente i militari, nel corso di servizi di controllo nelle zone della cittadina più soggette a rapine e furti, individuarono due ragazzi compatibili con la descrizione fornita dal 16enne e iniziarono a pedinarli. Durante il pedinamento dovettero intervenire per evitare una possibile ulteriore rapina dei due a un'altra persona. Quando i carabinieri si palesarono, i due minori provarono a fuggire, ma vennero bloccati da alcune pattuglie: portati in caserma, nelle tasche di uno dei due venne ritrovato il cellulare sottratto al 16enne il giorno prima. Le successive indagini, corroborate anche dalle immagini delle telecamere, hanno portato l'autorità giudiziaria a emettere nei loro confronti due provvedimenti restrittivi, eseguiti questa mattina.