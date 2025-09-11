Aggredisce la compagna incinta e tenta di strangolarla: arrestato 27enne

L’aggressione è iniziata sul treno regionale Bologna-Bolzano, per poi degenerare nella stazione di Poggio Rusco, in provincia di Mantova. La vittima, incinta, è stata trovata con lividi sul collo e sulle gambe, oltre alla maglietta strappata.

Foto di repertorio

Picchia e tenta di strangolare la compagna incinta in stazione. A Poggio Rusco, in provincia di Mantova, una donna di 25 anni è stata trovata in stato di choc con lividi al collo, sulle gambe e la maglietta strappata. Il primo allarme lo ha dato il capotreno del regionale Bologna-Bolzano, quando ha visto il compagno della ragazza, 27 anni, spintonarla per farla scendere dal treno. Poi le violenze sono degenerate in stazione: un passante ha chiamato il 112 dopo aver assistito all'aggressione dell'uomo.

Le dinamiche dell'aggressione

La ragazza incinta, originaria della provincia di Treviso, ha riferito agli inquirenti di essere stata schiaffeggiata, presa per il collo e costretta a rimanere seduta in treno. Poi l'uomo le ha strappato i vestiti e la borsa fino all'arrivo dei Carabinieri che li hanno divisi. La vittima, portata con l'ambulanza all'Ospedale Civile di Borgo Mantovano per tutte le cure del caso, questa mattina, giovedì 11 settembre, è ripartita in direzione del paese dei suoi genitori. L'uomo, ancora molto agitato al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ora si trova nella casa circondariale di Mantova. Secondo il racconto della ragazza, gli episodi di violenza erano frequenti, spesso per motivi di gelosia.

Dati sulle violenze

Secondo l'Istat, in Italia una donna su tre (31,5 per cento) ha subito violenze fisiche o verbali: la maggior parte delle volte i carnefici sono i partner o gli ex partner. Episodi del genere si ripetono a ritmo giornaliero, in casa come in strada. In questo caso l'aggressione è iniziata addirittura in un posto affollato come il treno.