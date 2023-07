Aggredisce il fratello con quindici coltellate: arrestato per tentato omicidio Due fratelli avrebbero litigato in casa loro a Cinisello Balsamo (Milano): uno dei due ha sferrato quindici coltellate all’altro. La vittima è in ospedale mentre l’aggressore in carcere per tentato omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

A Cinisello Balsamo (Milano), due fratelli hanno litigato e uno due ha dato quindici coltellate all'altro. Il ferito è ricoverato in ospedale mentre il responsabile è finito in manette con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio si è verificato in pieno centro storico e precisamente in via 2 Giugno. I due avrebbero iniziato a litigare in casa e poi avrebbero proseguito in strada.

La vittima è stata trovata in strada ricoperta di sangue

Gli agenti della polizia – dopo aver ricevuto diverse segnalazioni – hanno trovato poco distante da via 2 Giugno, un uomo ricoperto completamente di sangue: lo hanno soccorso in stato di semi incoscienza e con ferite da arma da taglio su tutto il corpo. Hanno immediatamente chiamato gli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasportato subito in ospedale: fortunatamente non è in pericolo di vita.

Nel frattempo gli investigatori hanno iniziato a ricostruire la dinamica della vicenda. Grazie ad alcune testimonianze, hanno saputo che quell'uomo poco prima aveva litigato con il fratello nel loro appartamento. Gli agenti sono così andati subito in quella casa: l'aggressore però si era barricato dentro. Si è reso quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo che la porta è stata sfondata, gli operatori sono entrati.

Il fratello gli avrebbe dato quindici coltellate su tutto il corpo

L'uomo non ha opposto resistenza ed è stato portato in carcere a Monza. Gli agenti hanno poi scoperto che avrebbe colpito il fratello quindici volte e con due coltelli da cucina diversi. Lo avrebbe ferito alla schiena, alle braccia e anche alla testa. Per il momento non è ancora chiaro il motivo della lite.