Aggredisce con una motosega e uccide un anziano, il 35enne confessa l’omicidio: “Sono pentito”

A cura di Ilaria Quattrone

Dorel Grec avrebbe confessato di aver ucciso Pierantonio Secondi, l'uomo di 82 anni trovato morto lunedì sera in un appartamento di via Giulio Romano, zona Porta Romana, a Milano. Il 35enne, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", lo avrebbe ammesso davanti al giudice per le indagini preliminari Stefania Pepe. Durante l'udienza di convalida del fermo, emesso dal pubblico ministero Elio Ramondini, il magazziniere avrebbe affermato di essere pentito del gesto. L'82enne è stato aggredito con una motosega e poi colpito con due coltellate al collo.

Il 35enne ripreso dalle telecamere

Secondo le indagini, i due avrebbero avuto una relazione sentimentale l'anno scorso che poi si è interrotta prima dell'estate. L'omicidio è stato commesso alle 20.35: Grec, difeso dagli avvocati Chiara Campanello e Bruno Del Papa, sarebbe entrato nel palazzo portando con sé un trolley. Il 35enne è stato infatti ripreso dalle telecamere. All'interno della valigia c'erano una tanica di benzina, coltelli e una motosega. Dopo nove minuti, è uscito dall'edificio.

Il movente contenuto in delle e-mail

Con la motosega ha fatto un buco nella porta d'ingresso. Secondi ha cercato di difendersi utilizzando una bomboletta di spray urticante, ma invano. Poco dopo è stato infatti colpito con due coltellate. Il 35enne, padre di due figli, è stato arrestato il giorno successivo vicino a una farmacia. Oltre alle immagini delle telecamere e alle testimonianze di alcuni vicini, ci sarebbero delle e-mail che avrebbe stampato e lasciato sul pianerottolo davanti alla portineria. Lungo il testo, Grec avrebbe spiegato il movente. Già a luglio l'82enne aveva chiesto alla Questura di "ammonire" il 35enne che da mesi lo molestava. Un mese più tardi la vittima era stata aggredita alla fermata della metropolitana di Porta Romana dove Grec lo aveva colpito con calci alla testa. A ottobre, il giudice per le indagini preliminari aveva emesso un divieto di avvicinamento alla casa dell'82enne.