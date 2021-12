Anziana trovata morta ai piedi delle scale a Roverbella, la svolta: il genero arrestato per omicidio Il genero, un uomo di 54 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la suocera: il corpo era stato trovato ieri sera.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 10 dicembre, è stato arrestato un uomo di 54 anni con l'accusa di aver ucciso la suocera, una donna di 73 anni, a Roverbella comune in provincia di Mantova. Il corpo della donna era stato trovato ieri ai piedi delle scale della sua abitazione. L'uomo è stato arrestato all'esito di una complessa indagine condotta dai carabinieri del comando provinciale di Mantova e coordinata dalla Procura.

In meno di 24 ore si è risaliti al genero

Il corpo era stato trovato ieri. Gli operatori del 118, stando a quanto si legge in una nota stampa, hanno contatto i carabinieri segnalando il cadavere. Sul posto sono quindi arrivati i militari di Roverbella e di Castel d'Ario. I carabinieri, che hanno poi allertato il personale del reparto operativo e del nucleo operativo e Radiomobile di via Chiassi, insieme alla Scientifica hanno condotto tutti i rilievi necessari. In poco meno di 24 ore sono riusciti a ricostruire quanto accaduto. Stando alle loro indagini, il responsabile del delitto che ha sconvolto la comunità di Roverbella, sarebbe proprio il genero.

A incastrarlo le immagini delle telecamere

Il medico legale ha infatti escluso che la morte sia stata causata da un malore o da una caduta accidentale: le lesioni riportate infatti sarebbero da considerarsi frutto dell'azione delittuoso di un'altra persona. Da lì sono stati ascoltati i parenti intervenuti sul posto, a dare l'allarme sono stati i figli, e analizzato le immagini delle telecamere a circuito chiuso delle strutture vicine alla villetta. Grazie a quello è stato possibile identificare il 54enne: l'uomo è stato quindi portato nel carcere di Mantova.