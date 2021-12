Roverbella, anziana trovata morta ai piedi delle scale: si indaga sulle cause Una donna è stata trovata morta ai piedi delle scale della sua villetta con alcune ferite sul corpo. Tra le ipotesi più probabile è che sia stata vittima di un incidente domestico.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Roverbella, in provincia di Mantova. Qui in una villetta in largo Puccini è stata trovata morta l'anziana ultrasettantenne Anna Turina: la donna era ai piedi delle scale che portavano al suo appartamento. Inutile la chiamata al 118: per la donna non c'è stato nulla fare, i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La caduta dalle scale e le schegge di vetro risultate letali

Ora si cerca di ricostruire quanto accaduto: tra le ipotesi, quella che la pensionata sia scivolata dalle scale e a causa della caduta ha riportato gravi traumi. Letali sarebbero stati alcuni frammenti di vetro: nella caduta ha rotto una lastra di vetro decorativa presente sotto il corrimano. Alcune schegge di vetro hanno provocato gravi ferite che hanno portato alla morte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Mantova: l'ipotesi deve trovare ancora conferma. Nella villetta sono stati fatti tutti i rilievi del caso grazie all'intervento di due pattuglie dei carabinieri e della scientifica che hanno lavorato fino a tarda sera nell'abitazione. Al momento gli investigatori stanno verificando la compatibilità di traumi e ferite con una caduta. L’incidente domestico è un’ipotesi, ma va accertata. Ora tutta la comunità piange Anna Turina: la donna, rimasta vedova lo scorso anno, lascia due figli che abitano nella stessa villetta di famiglia. I figli insieme ai carabinieri hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. Intanto tutto il paese è vicino alla famiglia, molto conosciuta in zona. Per questo nell'abitazione è intervenuto anche il sindaco Mattia Cortesi. A breve verranno organizzati i funerali.