Afferra una lama e accoltella il padre durante una lite in cucina: viene salvato dall’intervento della moglie È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia un 34enne di Novate Milanese che nella mattinata di venerdì 15 dicembre ha aggredito il padre con un coltello nell’abitazione di famiglia. Il 68enne è stato salvato dall’intervento della moglie.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia un 34enne di Novate Milanese che ieri mattina, venerdì 15 dicembre, ha aggredito il padre con una lama nell'abitazione che la famiglia condivide in via Campo dei Fiori: il giovane, durante una discussione casalinga, ha afferrato un grosso coltello da cucina e ha colpito il padre alla gola.

L'uomo è stato salvato dall'intervento della moglie

Il 68enne, salvato solo dall‘intervento della madre che immediatamente ha separato i due e messo in sicurezza il marito, è stato così subito trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese: non sarebbe in pericolo di vita. Mentre il figlio, apparso confuso e sconvolto, non ha opposto resistenza davanti ai Carabinieri della stazione di Novate Milanese.

Le motivazioni dell'aggressione casalinga

Restano ancora al vaglio degli inquirenti le motivazioni dell'aggressione e dell'acceso litigio tra padre e figlio: secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non sarebbe stata la prima volta. Così come sarà importante fare luce sulle condizioni psichiatriche del 34enne, che non ha un lavoro fisso e che vive ancora in casa con i genitori, e stabilire se in passato avesse già manifestate tendenze violente.