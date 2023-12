“Mia moglie sta partorendo”: donna soccorre una coppia, ma viene derubata A Lodi una donna di 60 anni è stata derubata nel parcheggio di un supermercato: un uomo le ha chiesto aiuto dicendo che la moglie stava per partorire. Nel frattempo un complice, le ha portato via la borsa.

Truffa a Lodi nel giorno dell'Immacolata. Nella mattinata di venerdì 8 dicembre, un uomo ha chiesto aiuto affermando che la moglie stesse per partorire. Una donna si è precipitata per soccorrerli, ma è stata derubata da una terza persona.

Un complice le ha rubato la borsa mentre lei aiutava la coppia

L'episodio si è verificato intorno alle 13.30 e precisamente nel parcheggio del supermercato Coop che si trova in viale Pavia. La vittima è una donna di sessant'anni che, dopo aver fatto la spesa, stava riponendo gli acquisti sul sedile che si trova nel lato passeggero. Aveva lasciato la borsa su quello lato guidatore. A un certo punto, la sua attenzione è stata richiamata da un uomo che, invece, era a bordo di una Citroen C3 grigia.

La 60enne ha chiuso lo sportello della sua auto e ha raggiunto l'uomo che le chiedeva indicazioni per raggiungere l'ospedale: le ha infatti raccontato che la moglie, che era seduta accanto a lui, stava per partorire. Nel frattempo, una terza persona ha approfittato della distrazione della vittima e ha rubato la borsa che era rimasta in auto.

Il bottino da 2.400 euro

Ha poi raggiunto i complici sulla C3. I tre sono così scappati. Un testimone ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I ladri avrebbero messo a segno un bottino da 2.400 euro: la donna, infatti, aveva appena prelevato la somma in vista di un viaggio nell'Est Europa. È stata portata in caserma dove ha sporto denuncia: i militari adesso sono alla ricerca dei malviventi. Un episodio simile si sarebbe verificato a Codogno.