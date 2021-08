Aeroporto Malpensa: trovati quasi 140mila euro nascosti in alcuni sacchi di farina Nascondeva quasi 140 mila euro in alcuni sacchi di farina ma è stato fermato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Malpensa. Le fiamme gialle hanno fermato l’uomo, un passeggero diretto in Nigeria, che cercava di nascondere la somma di denaro divisa in diverse mazzette sigillate. Sequestrati quasi 65 mila euro.

A cura di Simona Buscaglia

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della Guardia di Finanza di Malpensa hanno fermato all'aeroporto un passeggero di nazionalità nigeriana in partenza per Lagos, in Nigeria, scoprendo nei bagagli del denaro contante non dichiarato per un valore di circa 139mila euro.

Quasi 140mila euro nascosti in sacchi di farina

La scoperta è avvenuta nel corso dell’attività di monitoraggio sulla circolazione transfrontaliera dei capitali. Durante i consueti controlli valutari infatti, l'uomo dichiarava di avere con sé una somma in contanti di circa 4mila euro, senza specificare nient’altro. Controllando poi i bagagli da stiva, sono state trovate invece alcune mazzette di banconote, nascoste all’interno di alcuni pacchi di farina perfettamente sigillati, per un importo complessivo di 139mila euro, in violazione dell’obbligo di dichiarazione delle somme pari o superiori a 10mila euro a persona.

Nonostante la particolare tecnica di occultamento del denaro, già adottata in altri scali aeroportuali, i militari della Guardia di Finanza non sono stati ingannati, procedendo alla contestazione dell’illecito e al sequestro amministrativo di oltre 64 mila euro, pari al 50 per cento dell’eccedenza superiore a 10mila euro.

Sempre a Malpensa trovati quasi 100mila euro nascosti in fustini di detersivo

A fine luglio erano stati trovati, sempre a Malpensa, quasi 100 mila euro nascosti in alcuni fustini di detersivo. Due cittadini nigeriani erano stati scoperti con oltre 96 mila euro nascosti in diversi fustini di detersivi, contenuti all’interno dei bagagli in stiva. I due, diretti a Lagos, in Nigeria, sono stati fermati dalla guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm)