Aeroporto Malpensa: trovati quasi 100 mila euro nascosti in fustini di detersivo Due cittadini nigeriani sono stati scoperti con oltre 96 mila euro nascosti in diversi fustini di detersivi, contenuti all’interno dei bagagli in stiva. I due, diretti a Lagos, in Nigeria, sono stati fermati dalla guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm)

A cura di Simona Buscaglia

I fustini di detersivo con dentro i soldi (Fonte: ADM)

All'aeroporto di Malpensa, a Varese, due cittadini nigeriani sono stati scoperti con oltre 96 mila euro nascosti in fustini di detersivi, a loro volta contenuti dentro i bagagli in stiva. I due, diretti a Lagos, in Nigeria, via Il Cairo (Egitto) e Istanbul (Turchia), sono stati fermati dalla guardia di Finanza del comando provinciale di Varese e dai funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm).

La somma nascosta in mazzette di cellophane dentro a dei fustini di detersivo

Le somme di denaro erano occultate in diverse mazzette di cellophane trovate all’interno di alcuni fustini di detersivi. Il primo passeggero fermato aveva dichiarato somme inferiori a diecimila euro, ma l’ulteriore controllo nei bagagli da stiva ha consentito di rinvenire complessivamente oltre 55 mila euro, facendo scattare quindi il sequestro amministrativo di 22.577 euro, ossia il 50 per cento della valuta eccedente i diecimila euro non dichiarati ed occultati.

Il secondo passeggero ha dichiarato invece di non conoscere gli obblighi in materia valutaria. In questo caso il controllo, che è stato esteso anche ai bagagli da stiva che erano già imbarcati, ha permesso agli agenti di rintracciare le somme totali per oltre 41 mila euro, ma gli è stata concessa la facoltà di avvalersi dell’istituto della oblazione immediata, pagando una somma di 4.662 euro. Il secondo passeggero ha quindi evitato il sequestro della somma di denaro come avvenuto nel caso del primo cittadino nigeriano. I due sono stati fermati nel corso delle attività di contrasto all’esportazione illecita di capitali verso l’estero.