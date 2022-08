Aereo fermo sotto il sole per diverse ore a Orio al Serio, malori tra i passeggeri: arrivano le ambulanze Problemi a bordo del volo UJ931 della compagnia Al Masria diretto al Cairo e in partenza da Orio al Serio.

Immagine di repertorio

Problemi a bordo del volo UJ931 della compagnia Al Masria diretto al Cairo e in partenza da Orio al Serio. L'aereo, che sarebbe dovuto decollare intorno alle 17 di ieri, mercoledì 3 agosto, ha subìto forti ritardi provocando non pochi disagi ai passeggeri, rimasti "intrappolati" nella fusoliera per ore sotto il sole cocente sulla pista dell'aeroporto bergamasco.

Aereo fermo sotto il sole per ore, malori tra i passeggeri

I clienti della compagnia hanno trascorso circa tre ore chiusi dentro l'aereo senza possibilità di uscire. Alcuni di loro, tra esasperazione e stanchezza, hanno accusato lievi malori dati dal caldo. Per questo motivo, è stato necessario l'intervento del 118, contattato proprio dai passeggeri ormai esausti. Sulla pista di Orio al Serio, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato due ambulanze e un'automedica. Il personale sanitario del 118 ha visitato e medicato un totale di sei persone che hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Il motivo del ritardo del decollo e le condizioni dei viaggiatori

Secondo quanto riportato dai vari siti specializzati in controllo del traffico aereo, il volo UJ931 sarebbe dovuto decollare alle 17 ma è stato riprogrammato alle 22.15. Secondo quanto raccolto, il ritardo della partenza sarebbe dovuta alla perdita dello slot per il decollo da parte del velivolo che è stato quindi ritardato di circa cinque ore durante le quali i passeggeri non hanno potuto fare altro che restare seduti al proprio posto fino all'intervento del personale sanitario.