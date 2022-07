Sciopero aerei, già quattro voli cancellati a Orio al Serio: “Questo aeroporto è un paradosso” Sono già quattro i voli cancellati oggi a Orio al Serio. Lo scalo bergamasco risente come tutti dello sciopero del trasporto aereo indetto per oggi dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Giornata tutta da decifrare per il trasporto aereo negli scali lombardi. Con lo sciopero indetto dalle sigle sindacali dei controllori di volo e dipendenti delle principali compagnie low cost, tra cui Ryanair, EasyJet e Volotea, dalle 14 alle 18, restano un rebus le partenze e gli arrivi tra Linate, Malpensa e Orio al Serio. Proprio nell'hub bergamasco, recentemente esaltato per la sua "puntualità", sono già stati cancellati quattro voli e potrebbero non essere gli unici. Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto, ha ricordato dell'agitazione in corso segnalando ai passeggeri possibili ritardi e ulteriori cancellazioni.

Al momento, gli unici voli annullati sono tutti della compagnia WizzAir che ha cancellato i collegamenti per Cluj-Napoca delle 14.35, Bucharest Otopeni delle 15.10, Sofia delle 16 e Suceava delle 16.25. In una nota comparsa sul sito di Orio al Serio, Sacbo ricorda che "a causa di uno sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo in Italia, indetto nella giornata di domenica 17 luglio 2022 dalle 14 alle 18, alcuni voli potranno subire ritardi o cancellazioni". L'invito ai passeggeri è di tenere monitorato lo stato del proprio volo attraverso i vari siti internet ed eventuali comunicazioni da parte delle compagnie stesse. I clienti sono inoltre invitati a recarsi con largo anticipo allo scalo bergamasco per completare le operazioni di check-in ed eventuale consegna del bagaglio da stiva, superare i controlli di sicurezza ed espletare le procedure di imbarco. "Si consiglia – si legge ancora nella nota di Sacbo – di presentarsi in aerostazione almeno due ore prima dell’orario di partenza del volo, anche se già anche in possesso di check-in online. In caso di annullamento del volo, si consiglia vivamente di sfruttare le procedure di riprotezione online messe a disposizione dalle compagnie aeree, agevolando in tal modo la ricerca delle soluzioni di viaggio disponibili".

La Cgil: L'aeroporto bergamasco è un paradosso

In merito allo sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil, il segretario di categoria della Filt Cgil Marco Sala ha detto che "siamo di fronte a un vero e proprio paradosso di Orio. Da un lato è riuscito a diventare il terzo aeroporto italiano e il miglior aeroporto in Europa per puntualità. Dall’altro propone condizioni di lavoro difficili, per usare un eufemismo, a chi lavora per farlo funzionare, e funzionare bene". Diversi i problemi denunciati: dai salari bassi ai carichi di lavoro sempre più pesanti; dagli orari con flessibilità estrema alle aggressioni subite dai dipendenti. "Il mondo aeroportuale è a nostro avviso arrivato al limite della sostenibilità – ha concluso Sala -. I giornali titolano lodando, anche giustamente, record e conquiste dello scalo ma senza approfondire il costo sociale che si scarica sui lavoratori. È un sistema che va cambiato: salari decenti e lavoro buono devono essere la base di un’eccellenza di cui possiamo davvero andare fieri".