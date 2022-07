Duecento passeggeri aspettano di partire da Orio al Serio da oltre 12 ore: “Siamo bloccati in aeroporto” Doveva decollare alle 21,40 alla volta di Barcellona. I passeggeri hanno trascorso la notte in aeroporto, dove la compagnia ha distribuito acqua e cibo.

Sono almeno 200 i passeggeri che da ieri sera attendono di partire dall'aeroporto di Orio al Serio alla volta di Bercello, in Spagna. La partenza del volo era prevista per le 21,40 di lunedì 18 luglio, ma alle 10,30 di oggi martedì 19 luglio sono ancora in attesa di decollare.

Oltre 12 ore di ritardo

Dopo un'ora e mezza di ritardo, i passeggeri sono stati fatti imbarcare, ma arrivati sull'aereo questo è rimasto fermo per un guasto tecnico. È intervenuto il personale per effettuare le verifiche sul veivolo e così sono passate altre due ore.

"Dopo due ore sembrava che fossimo pronti a decollare, il rullo sulla pista e poi di nuovo lo stop. A questo punto ci hanno fatto scendere dall’aereo e siamo tornati nell’aerostazione", raccontano.

Solo a quel punto la compagnia (Rynair) ha deciso di far sbarcare nuovamente gli sfortunati passeggeri. "Alle due di notte ci hanno detto che il volo sarebbe ripartito alle 8.45 di questa mattina, – raccontano – ma così non è stato. Abbiamo dormito sulle sedute in aeroporto in attesa di questo volo, solamente il personale di terra ci ha fornito acqua e assistenza”.

Passeggeri bloccati in aeroporto

Così oltre duecento passeggeri hanno trascorso la notte all'interno dell'aeroporto in attesa di partire con un volo diretto a Barcellona, che ha accumulato oltre 12 ore di ritardo. E che non si sa ancora se sia decollato o meno da Orio al Serio.