Neonata abbandonata fuori dall’ospedale di Monza: boom di richieste di adozione “Ci arrivano in queste ore decine di richieste di adozione”. Ma non è così semplice. “Ci sono già diverse coppie ritenute idonee”. Sarà il magistrato a stabilire chi potrà adottare, o se procedere con un affido temporaneo.

"Ci arrivano in queste ore decine di richieste di adozione". Lo dichiarano dall'ospedale San Gerardo di Monza dove, nel parcheggio davanti al Pronto soccorso, è stata trovata una neonata abbandonata in una scatola da scarpe. In tanti si sono commossi, a leggere di quella piccola che non ha nessuno al mondo.

La madre e la famiglia d'origine

Della madre infatti, che ha ancora dieci giorni di tempo per riconoscerla, per il momento non c'è traccia. E di conseguenza è impossibile risalire a eventuali parenti disposti a prendersi cura di lei. Può essere adottata, allora, dalle tante coppie che si sono messe in fila per dedicare tempo e dedizione a quella minuscola creatura sfortunata?

Le coppie idonee all'adozione

Non è così semplice. "Ci sono già diverse coppie ritenute idonee all’adozione e sarà il magistrato a stabilire chi potrà adottare la bambina o se procedere prima con un affido temporaneo". In ogni caso, ci vorranno sicuramente dei mesi.

Paura del giudizio

Intanto ieri, a far visita alla neonata, è arrivata l’assessora regionale al Welfare Letizia Moratti. "Penso al dramma della sua mamma e vorrei dire alle donne di non aver paura del giudizio, ma di andare a partorire in ospedale dove possono, dopo il parto, disconoscere il neonato", ha dichiarato.