Neonata abbandonata nel parcheggio dell’ospedale a Monza: può essere adottata? La piccola è stata chiamata Alice, come l’ostetrica che l’ha trovata dentro la scatola da scarpe. E adesso in tanti chiedono di poterla adottare. È davvero possibile? Quali sarebbero i requisiti per poterla accogliere in casa? E se la madre ci ripensa?

Era appoggiata sul cofano di un'automobile rossa, parcheggiata fuori dal Pronto soccorso del San Gerardo di Monza. E dentro quella scatola, una neonata.

Così un'ostetrica dell'ospedale, in pausa dal turno di notte, ha fatto una scoperta incredibile. La piccola, sei ore circa di vita, era avvolta in una coperta azzurra e indossa il pannolino. Pulita, in buone condizioni di salute. Sistemata con cura dalla madre in quella culla improvvisata. Ma della donna, in quel parcheggio buio, nessuna traccia.

Che ne sarà quindi della neonata abbandonata, chiamata Alice come la donna che le ha salvato la vita? In tanti, in queste ore, chiedono di poterla adottare. Ma è davvero possibile?

Prima la ricerca dei parenti (fino al quarto grado)

La piccola, per il momento, è affidata ai servizi sociali e si trova nella fondazione “Monza e Brianza il bambino e la sua mamma”.

Prima di dichiarare l'adottabilità è necessario verificare se ci siano parenti (fino al quarto grado) disposti a prendersi cura di lei. Ricerca sicuramente lunga, dal momento che l'identità della madre è ancora avvolta nel mistero. Nel frattempo, dovrà stare in una casa famiglia o da una famiglia affidataria.

E se la madre ci ripensa?

La madre, in ogni caso, ha la priorità: se dovesse ripensarci, avrebbe addirittura ancora dieci giorni di tempo per riconoscere la figlia, senza incappare nel reato di abbandono di minore (per il quale si rischiano fino a cinque anni di carcere).

Quando potrebbe essere adottabile

Solo una volta certificato lo stato di abbandono, insomma, il Tribunale dei Minori potrà dichiarare ufficialmente l'adottabilità della piccola. Sarà allora che verrà selezionata la famiglia che avrà il preaffido di circa un anno, un periodo di tempo fatto di visite e controlli prima dell'adozione definitiva.

Quali sono i requisiti della famiglia adottiva

Quali dunque i requisiti per accedere a questa procedura? I due richiedenti devono essere sposati da minimo 3 anni (inclusa la convivenza, ma va certificata), devono risiedere in Italia e devono superare la valutazione dei servizi sociali sulle loro capacità, il loro livello economico e la loro affidabilità. In più, la differenza di età tra il minore e i genitori adottivi non deve superare i 45 anni.