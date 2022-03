Adescava minorenni su alcune App e si faceva inviare foto e video erotici: arrestato 37enne Le indagini sono iniziate grazie alla segnalazione della madre di un 13enne che aveva trovato le conversazioni nel cellulare del figlio.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe adescato minorenni su alcune applicazioni di messaggistica e poi li avrebbe indotti a farsi inviare foto o video in cui si mostravano nudi: un uomo di 37 anni, originario di Piacenza, è stato arrestato dalla Questura di Lodi e portato in carcere nel suo comune di residenza. Le indagini sono partite nel 2020 dopo che la madre di un ragazzino di 13 anni – originari di Lodi – insospettita dall'uso che il figlio faceva dei social, aveva trovato delle conversazioni sul suo cellulare.

Adescava i minori su Telegram e Kik Messanger

Come riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", la donna avrebbe letto su Telegram e un'altra app Kik Messanger alcuni messaggi che l'adolescente scambiava con un utente anonimo. Non solo. Avrebbe inoltre trovato diverse richieste esplicite di foto e video intimi: immagini dal contenuto chiaramente pedopornografico. Dalle indagini degli investigatori è emerso che dietro questo profilo ci sarebbe stato il 37enne piacentino.

Il 37enne è stato arrestato

Dagli approfondimenti degli investigatori lodigiani e dall'analisi forense del cellulare del presunto responsabile, sono state trovate ulteriori chat con altri minorenni a cui venivano fatte richieste simili a quelle del 13enne. Secondo gli inquirenti, il 37enne avrebbe abusato della "condizione di inferiorità psichica" dei minorenni. Dall'inchiesta sembrerebbe inoltre che in alcune occasioni, l'uomo avrebbe videochiamato le giovani vittime per poi praticare dell'autoerotismo. Il 37enne, come richiesto dalla Procura di Milano, adesso dovrà quindi rispondere di pornografia minorile e violenza sessuale.