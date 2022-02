Ragazzini minacciati col coltello e rapinati in zona Citylife, a Milano: arrestati quattro minorenni Quattro minorenni sono stati arrestati dalla polizia a Milano. Sono accusati di aver commesso due rapine ai danni di alcuni loro coetanei nella zona di Citylife, a Milano.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Sono accusati di aver commesso due rapine a Milano, nella zona dei grattacieli di Citylife. Per questo motivo quattro ragazzini, tutti minorenni, sono stati arrestati e portati nel centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria. Si tratta di tre 17enni, due dei quali incensurati, e di un 16enne già con precedenti. Domenica sera, attorno alle 23, i quattro avrebbero accerchiato e minacciato due ragazzi di 17 anni, rapinandoli poi di 65 euro in totale. La rapina è avvenuta in piazzale Giulio Cesare, uno degli ingressi della zona commerciale di Citylife all'ombra dei tre grattacieli Allianz, Generali e Pwc. Un luogo molto frequentato anche da giovani e che purtroppo sembra attirare come una calamita anche malintenzionati alla ricerca di facili "prede" per rapine e furti.

I quattro avrebbero rapinato un altro giovane poche ore prima

Dopo il colpo le due vittime hanno avuto la prontezza di chiamare subito la polizia, che è riuscita nel giro di poco tempo a individuare i presunti autori e li ha fermati. La posizione dei quattro minorenni, accusati di rapina aggravata, si è ulteriormente complicata in quanto i giovani sono stati accusati anche di un'altra rapina avvenuta sempre nella serata di domenica, qualche ora prima dell'altra, nella stessa zona. In questo caso la vittima, un altro 17enne, è stato fermato dal gruppetto mentre camminava in via Buonarroti ed è stato minacciato con un coltello e poi rapinato. I rapinatori si sono poi allontanati con un bottino di 50 euro, probabilmente giudicato insufficiente per la serata: tanto che poche ore dopo sarebbero entrati nuovamente in azione, rapinando l'altro gruppetto.