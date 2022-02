Armati di coltelli rapinano due ragazzini in zona Citylife: denunciata baby gang, tra loro un 12enne Quattro baby rapinatori in azione a Milano, nella zona di Citylife. Hanno accerchiato due coetanei e, minacciandoli con coltelli, li hanno rapinati di un cappellino.

A cura di Francesco Loiacono

I grattacieli di Citylife a Milano

Due ragazzini minorenni sono stati accerchiati da un gruppetto di loro coetanei e rapinati di un cappellino sportivo. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, in zona Citylife a Milano. Si tratta di un quartiere della città dominato dai grattacieli e da abitazioni lussuose che ospitano calciatori e vip, tra cui i Ferragnez, ma che è anche molto frequentato da giovanissimi: nel centro commerciale che sorge al centro del quartiere i ragazzi si ritrovano anche per studiare – ci sono tavoli attrezzati con prese elettriche e usb -, e per stare insieme.

Anche un 12enne tra i baby rapinatori

La baby gang, proveniente dall'hinterland di Milano, è entrata in azione attorno alle 18. Hanno individuato le loro due "prede", le hanno accerchiate e hanno poi tirato fuori dei coltelli per minacciarli. Dopo aver sottratto a uno dei due ragazzini un cappellino sportivo si sono separati, cercando di dileguarsi. L'allarme al 112, come riporta il "Corriere della sera", è stato dato da una delle due vittime. Sulle tracce dei baby rapinatori si sono messi i poliziotti della squadra volanti. Tre dei componenti della baby gang sono stati individuati in via Rossi, vicino al palazzo di Casa Milano, mentre il quarto è stato individuato in viale Scarampo, poco distante. I quattro avevano ancora con sé il cappellino sottratto a una delle loro vittime nonché i coltelli utilizzati per minacciare i loro coetanei. A sorprendere sono le età: il più piccolo dei baby rapinatori aveva appena 12 anni ed era lui che custodiva le armi. Gli altri hanno dai 15 ai 17 anni, nel mezzo anche una ragazza di 16 anni. Sono tutti italiani, vengono da Legnano, Arluno e Rho, cittadine dell'hinterland ovest di Milano. I più grandi dei tre sono stati indagati a piede libero per rapina in concorso: il 12enne non è imputabile, considerando la sua età.