Appalti pilotati, arrestato il sindaco: le indagini partite dalle segnalazioni di alcuni cittadini Il sindaco di Berzo Demo (Brescia) è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truccato alcuni appalti: con lui sono state arrestate altre quattro persone.

A cura di Ilaria Quattrone

Il sindaco (Fonte: pagina Facebook Comune Berzo Demo)

Il sindaco Giovan Battista Bernardi è agli arresti domiciliari. Dalla mattinata di oggi, mercoledì 23 febbraio, il piccolo comune bresciano di Berzo Demo sta facendo i conti con questa notizia. Il primo cittadino è accusato, insieme ad altre quattro persone, di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Nella pratica Bernardi sarebbe, secondo le indagini degli inquirenti, responsabile di aver truccato degli appalti. Le gare erano state bandite per fornire materiali edili, servizi di pulizia degli edifici di proprietà del comune e per affidare i servizi di videosorveglianza.

Chi sono gli altri indagati

Queste presunte irregolarità sarebbero arrivate a seguito di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali e, soprattutto, grazie all'analisi di alcuni documenti amministrativi. Oltre a Bernardi, i carabinieri di Breno, coordinanti dalla Procura di Brescia, hanno eseguito l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di altre quattro persone: si tratta del responsabile del servizio del settore tecnico manutentivo e del patrimonio del Comune.

Le indagini partite da un esposto

Le indagini sono partite dopo alcune denunce da parte di alcuni cittadini. Sono iniziate a febbraio 2021 e si sono concluse a giugno. In particolare, sotto la lente era finita una gara che era stata bandita per fornire materiali edili al Comune. Stando a quanto scoperto dagli inquirenti, alla gara aveva partecipato una ditta a cui era stato affidato l'incarico. In realtà questi materiali, sono stati poi forniti dall'azienda di famiglia di Bernardi, di cui sarebbe socio al 45 per cento. E proprio questo episodio, è stato rivelato a Fanpage.it, ha fatto iniziare le indagini.