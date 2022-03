Abusi su ragazzine minorenni, arrestato per violenza sessuale il presidente di un maneggio Il presidente di un centro di equitazione di Pioltello, in provincia di Milano, è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale. L’uomo, 71enne, avrebbe abusato sessualmente di alcune giovanissime allieve.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Il presidente di un maneggio di Pioltello, nell'hinterland di Milano, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale su alcune ragazzine minorenni. L'arresto risale a mercoledì 9 marzo ma è stato comunicato oggi dalla Questura di Milano. L'uomo è un 71enne ed è il presidente del centro di equitazione della Cascina Saresina di Pioltello, dove è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato, nella sua disponibilità, anche cinque armi e diverse munizioni non regolarmente denunciate: per questo motivo il 71enne risulta anche indagato per detenzione abusiva di armi e detenzione di armi clandestine.

In una circostanza l'uomo avrebbe costretto una ragazzina a masturbarsi

Ma è sicuramente l'accusa di violenza sessuale su alcune giovanissime allieve del maneggio quella più grave. Non è ancora chiaro quanti siano gli episodi contestati al 71enne e quante le sue vittime: secondo le indagini svolte dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria, l'uomo in più circostanze avrebbe abusato del suo ruolo e della sua autorità per abusare delle ragazzine, compiendo atti sessuali come baci e palpeggiamenti. In una circostanza il 71enne avrebbe anche costretto una giovane allieva a masturbarsi davanti a lui. Le indagini coordinate dalla Procura di Milano hanno spinto il giudice per le indagini preliminari a emettere nei confronti del 71enne un'ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita mercoledì. Il presidente del centro di equitazione si trova adesso agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.