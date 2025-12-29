Addio ai vecchi biglietti di carta Atm: dal 1° gennaio 2026 non verranno più accettati

Addio ai biglietti cartacei Atm. Come comunicato dall'azienda di trasporti sui propri canali di informazione, dal 1° gennaio 2026 non saranno più accettati i vecchi biglietti di carta, quelli che si inserivano nelle fessure dei convalidatori. C'è tempo fino al 30 giugno 2026 per poterli sostituire con nuovi biglietti ricaricabili, della stessa tariffa.

Dove sostituire i biglietti cartacei ATM

La sostituzione si può richiedere in un qualsiasi ATM Point e non serve prenotare l’appuntamento dalla app. In particolare l'ATM Point Duomo è aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.45 alle 20.00 e la domenica dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. Quello di Stazione Centrale dal lunedì al sabato, dalle 7.45 alle 20.00 e la domenica dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30 (questo sportello accetta solo pagamenti elettronici, non in contanti). E Quello di Cadorna è aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.45 alle 20.00 (questo sportello accetta solo pagamenti elettronici, non in contanti).

RicaricaMi, il nuovo biglietto elettronico: come funziona

Si chiama RicaricaMi il nuovo biglietto elettronico: non ha costi aggiuntivi rispetto ai vecchi biglietti. Si compra e si ricarica alle casse automatiche, alle edicole o alle rivendite. Non si inserisce nelle fessure per i vecchi biglietti. Basta avvicinarlo ai nuovi lettori della metropolitana e a bordo di tram, bus e filobus. In un solo RicaricaMi si possono caricare fino a 30 biglietti ordinari, con la stessa tariffa, oppure fino a 5 carnet con tariffa Mi1-Mi3, oppure al massimo un biglietto giornaliero o un tri-giornaliero.

Si possono inoltre caricare tanti biglietti per viaggiare in tutte le zone: dalla Mi1 alla Mi9. Non si possono caricare contemporaneamente tariffe diverse o tipi diversi di biglietti (semplici, giornalieri, carnet, eccetera). Per caricare una tariffa o un biglietto diversi, bisogna prima esaurire i biglietti già caricati (per esempio: se RicaricaMi contiene 5 biglietti Mi1-Mi3, vanno consumati tutti prima di caricare un biglietto Mi1-Mi5. Si possono invece caricare altri biglietti Mi1-Mi3. Se RicaricaMi contiene 1 biglietto Mi1-Mi3, non si può caricare anche un carnet Mi1-Mi3).