Addetta alle pulizie investita da un muletto mentre lavora, è grave Una 61enne è stata investita questa mattina, 18 settembre, da un muletto mentre stava lavorando. La donna, dipendente di Vercam a Pontoglio (Brescia), ha riportato traumi agli arti inferiori.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una donna è stata travolta e schiacciata da un muletto alla Vercam di via Palazzolo a Pontoglio, in provincia di Brescia, nella mattinata di oggi lunedì 18 settembre. La 61enne, che lavora nell'azienda che si occupa di verniciatura industriale come addetta alle pulizie, è stata trasportata all'ospedale di Bergamo e avrebbe riportato ferite gravi alle gambe e a un piede. Carabinieri e Ats indagano per ricostruire la dinamica.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni della 61enne

Scattato l'allarme, in pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo sull'Oglio. La 61enne è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe, infatti, riportato traumi agli arti inferiori e, in particolare, a un piede.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 del 18 settembre all'interno dell'azienda. I carabinieri della Compagnia di Chiari e i tecnici dell'Ats sono al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto, verificare il rispetto delle norme di sicurezza e stabilire eventuali responsabilità.

Probabilmente la donna era impegnata nel suo lavoro di pulizie all'interno dello stabilimento quando un muletto, per cause ancora da stabilire, l'ha investita.