Ragazzina investita da un’auto mentre va a scuola in bici: è grave Una ragazza di 16 anni è stata investita mentre era a bordo della sua bici in provincia di Bergamo, lungo la provinciale 117. Dopo l’impatto con un’automobile è stata sbalzata dal mezzo cadendo a terra.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Una ragazza di 16 anni è stata travolta da un'auto mentre stava andando a scuola a bordo della sua bicicletta a Torre De' Busi, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina di giovedì 28 settembre. La giovane è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Lecco per le cure del caso.

Travolta da un'auto sulla provinciale

Intorno alle 7 del mattino del 28 settembre la 16enne, residente nella zona dell'incidente, stava percorrendo la strada provinciale 177 che collega i comuni di Caprino Bergamasco, Torre De' Busi e Calziocorte. Lo scontro è avvenuto davanti al centro di raccolta dei rifiuti della frazione di San Gottardo, non lontano dal bivio per Favirano.

Mentre la ragazza si trovava in sella alla sua bicicletta è sopraggiunta un'automobile in direzione Calziocorte che l'ha travolta. In seguito al forte impatto la 16enne è stata sbalzata dal mezzo compiendo un volo di alcuni metri e cadendo rovinosamente a terra.

La 16enne è stata portata in ospedale a Lecco

Il conducente dell'auto, residente nel Bergamasco, è immediatamente sceso dal veicolo per sincerarsi delle condizioni della giovane e allertare i soccorsi. La centrale operativa ha inviato in codice rosso un'ambulanza e un'automedica dei Volontari del soccorso di Calziocorte.

All'arrivo dei soccorritori le condizioni della 16enne sono risultate meno gravi di quanto era sembrato appena dopo l'incidente. La ragazza è sempre rimasta cosciente e dopo aver ricevuto sul posto le prime cure è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lecco.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Zogno e gli agenti della Polizia Locale di Torre De' Busi. Il loro compito sarà di effettuare i rilievi sulla carreggiata e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente tra la bicicletta e l'auto.