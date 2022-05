Accusa un malore prima di disperdere le ceneri della moglie defunta, morto un 58enne olandese Doveva disperdere le ceneri della defunta moglie nei boschi della Valle di Fumo, tra Bresciano e Trentino, ma purtroppo non è riuscito. A stroncarlo, un malore improvviso.

Tragedia nella tragedia in una struttura ricettiva di Idro, paese della provincia di Brescia, dove un uomo di 58 anni di origini olandesi è morto a poche ore dalla dispersione delle ceneri della moglie defunta nei boschi della Valle di Fumo. Questo, secondo quanto riportato, era l'ultimo desiderio della donna recentemente scomparsa. Il 58enne è stato stroncato da un malore davanti agli occhi dei suoi figli. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Tutto è successo nella giornata di ieri, domenica 1 maggio. Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il 58enne si trovava al villaggio Tre Capitelli al momento del malore. Gli operatori sanitari intervenuti l'hanno trovato già in arresto cardiaco e hanno tentato con ogni sforzo di salvargli la vita con le operazioni di rianimazione che però, purtroppo, non sono servite a nulla. L'uomo è stato dichiarato deceduto in loco. A stroncarlo dovrebbe essere stato un infarto.

Incidente a Gorgonzola, centauro di 66 anni in fin di vita

Nella notte appena trascorsa un uomo di 66 anni è andato violentemente a sbattere con la sua moto contro un'auto lungo la provinciale 13 di Gorgonzola, nel Milanese. Il centauro è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio dagli operatori sanitari del 118 che l'hanno trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele mentre erano in corso le manovre per rianimarlo. Ferita anche l'autista dell'automobile, una donna di 51 anni, che ha riportato un trauma al collo. Ricoverata in codice verde, sta bene.