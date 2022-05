Spinge la carrozzina con la figlia di sette mesi ed accusa un malore, morto un 40enne Un uomo di 40 anni è morto martedì scorso nel Bresciano a seguito di un malore. Il 40enne si è accasciato a terra mentre spingeva la carrozzina con dentro la figlia di sette mesi.

Tragedia nel pomeriggio di martedì 10 maggio a Saproponte di Gavardo, in provincia di Brescia, dove un uomo di 40 anni è morto a seguito di un malore mentre spingeva la carrozzina con dentro la figlia di appena sette mesi. Tutto è successo in pochi istanti. Il 40enne era in strada quando, improvvisamente, si è accasciato al suolo. I passanti sono subito accorsi per soccorrerlo e con loro anche lo staff della farmacia Pasini. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare.

Accusa un malore mentre spinge il passeggino con la figlia, morto un 40enne

Come riportato da Repubblica, sono state tante le persone che si sono precipitate affianco all'uomo, rimasto privo di sensi a terra, per dargli supporto e attendere l'arrivo dei soccorritori del 118. Altri, invece, si sono presi cura della piccola, che ha continuato a dormire in sicurezza nel passeggino. All'arrivo degli operatori sanitari in via Terni, inviati dall'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia, i passanti hanno lasciato spazio ai paramedici che hanno portato il 40enne in condizioni disperate con l'elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Ricoverato, è deceduto 24 ore dopo l'ingresso in struttura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia locale che si sono presi cura della piccola in attesa dell'arrivo della madre. A raccontare cosa è successo sono i dipendenti della farmacia: "Abbiamo fatto il possibile per salvarlo – hanno sottolineato – e adesso il pensiero va solo alla sua famiglia, alla compagna e a quella bambina che non conoscerà mai davvero il padre". I farmacisti ricordano ancora: "Abbiamo chiamato i soccorsi, ma non c'era tempo da perdere: seguendo le loro istruzioni lo abbiamo girato e a turno abbiamo iniziato a praticargli il massaggio cardiaco".