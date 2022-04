Bimbo di 7 mesi trovato morto nella sua culla: la Procura dispone l’autopsia Un bambino di sette mesi è stato trovato morto nella sua culla domenica pomeriggio. I genitori hanno subito chiamato i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

I suoi genitori e i nonni hanno provato a svegliarlo credendo che stesse solo dormendo profondamente, ma in realtà il piccolo era morto: è quanto accaduto a una famiglia che vive a Sordio, comune in provincia di Lodi. Stando a quanto riportato fino a questo momento, sembrerebbe che il piccolo sia morto di Sids. Una patologia conosciuta come "morte in culla". Per accertare questa ipotesi, la Procura di Lodi ha deciso di disporre l'autopsia.

Il piccolo aveva solo sette mesi

La tragedia è avvenuta domenica, nel giorno di Pasqua. Il piccolo aveva solo sette mesi. Il bambino si trovava nel suo lettino quando i genitori e i nonni, che vivono in una casa vicina, hanno provato a svegliarlo. Invano. I genitori, allertati dal fatto che il neonato non dava più segni di vita, hanno quindi chiamato i soccorsi.

Il medico ha catalogato il decesso come un caso di Sids

Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118, ma purtroppo per il bambino non c'era più nulla da fare. Il medico – stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della sera" – dopo aver constato il decesso, ha catalogato il decesso come un caso di Sids che solitamente (ma non solo) avviene in culla.

La vicinanza del sindaco di Sordio

La tragedia ha scosso l'intera comunità. Il sindaco Salvatore Iesce ha espresso il proprio cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia. Il primo cittadino ha infatti incontrato i parenti e poi ha annunciato che parteciperà al funerale. La Procura intanto ha disposto l'autopsia che sarà eseguita da un medico legale di Pavia e che dovrebbe concludersi entro la fine della settimana.