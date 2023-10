Accusa un 15enne di avergli ucciso il gatto, lo minaccia con una mazza e tenta di rapirlo: denunciato A Calcinato (Brescia) un ragazzo di 25 anni è stato denunciato perché accusato di aver provato a sequestrare un ragazzino di 15 anni e di averlo minacciato con una mazza. Lo avrebbe accusato di avergli ucciso il gatto.

Un ragazzo di 25 anni ha tentato di sequestrare un quindicenne dopo averlo accusato di avergli ucciso il gatto. È successo a Calcinato, comune che si trova nella provincia di Brescia. La madre dell'adolescente, sentita dal quotidiano Il Corriere della Sera, ha affermato di aver paura "di uscire di casa". L'episodio risale a giovedì 26 ottobre. L'uomo avrebbe aggredito il ragazzino di fronte a un palazzo comunale e avrebbe provato a rapirlo.

Il 25enne lo ha pedinato per tutta Calcinato

Sulla base di quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 25enne avrebbe accusato il minorenne di avergli ucciso il gatto. In realtà, come gli stessi investigatori hanno potuto appurare, la morte dell'animale non sarebbe riconducibile al ragazzino. Nonostante questo, l'uomo avrebbe preso la sua automobile e avrebbe iniziato a perlustrare il Comune fin quando non avrebbe riconosciuto la vittima in centro: lo avrebbe caricato sul suo mezzo. Con il 15enne c'era un amico che è riuscito a distrarre il 25enne permettendo così alla vittima di scendere dall'abitacolo.

I carabinieri lo hanno denunciato per sequestro di persona, lesioni e minacce

Il minorenne è riuscito a scappare e a chiamare la madre. Nel frattempo, l'uomo avrebbe continuato a cercarlo fin quando non lo ha bloccato di fronte al municipio. Fortunatamente era già arrivata la madre che ha immediatamente contattato il numero unico delle emergenze 112. Il 25enne avrebbe provato a colpire il quindicenne con la mazza: "Sono riuscita a sfilare la mazza dalle mani dell'aggressore". I carabinieri della stazione di Calcinato sono riusciti a bloccare l'uomo e a identificarlo. L'uomo è stato denunciato a piede libero per sequestro di persona, lesioni e minacce aggravate.