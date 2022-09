Accoltellato per un complimento a una ragazza: 17enne in ospedale Il giovane, ferito con due fendenti al bacino e al torace, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Nessuna traccia invece degli aggressori, fuggiti dopo l’accoltellamento. È successo di sabato sera, in centro a Lodi.

È successo sabato sera, intorno alle 23.30, nei pressi della stazione ferroviaria di Lodi. Dei gruppetti di ragazzi in libera uscita, le chiacchiere, le bevute. Poi uno di loro, un 17enne, fa alcuni apprezzamenti su una coetanea che si trova in compagnia di un altro gruppo.

Così segna la sua condanna: il ragazzo, un giovane di origine egiziana residente in provincia, è stato accoltellato dagli amici della giovane. Punito per quelle parole di troppo, con una lama affilatissima. Portato immediatamente all'ospedale di Lodi, in codice giallo, adesso non è in pericolo di vita. Degli aggressori, invece, nessuna traccia.

Sulle tracce degli aggressori

A far scattare la miccia, a quanto pare, quel complimento nei confronti della ragazza. L'arma, un piccolo coltello tascabile. Due i fendenti, uno al torace e uno al bacino. Questi sono gli elementi a disposizione degli inquirenti, che si sono messi sulle tracce della gang violenta. Escluso un regolamento di conti tra bande rivali, adesso è caccia ai giovanissimi aggressori.