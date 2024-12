video suggerito

Accoltellato in strada a Rozzano e trovato in fin di vita vicino alla fermata del bus: grave un 31enne Un 31enne con evidenti ferite di arma da taglio è stato trovato nella tarda serata di giovedì 12 dicembre in via delle Mimose a Rozzano (Milano): indagano i carabinieri. Nell’ottobre 2024 la morte di Manuel Mastrapasqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stato trovato in condizioni gravissime nei pressi della fermata di un bus un giovane uomo, 31 anni. È successo ieri sera giovedì 12 dicembre poco dopo le 23 in via delle Mimose a Rozzano, nel Milanese: la vittima, che presentava numerose ferite da taglio al volto e alle gambe, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Humanitas, dove si trova ora ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. La sua prognosi, al momento, resta ancora riservata.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Rozzano, ora impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare l'aggressore fuggito nel nulla.

Un fatto, ancora tutto da definire, che ricorda la drammatica vicenda di Manuel Mastrapasqua, 31enne accoltellato in strada nella notte dello scorso 11 ottobre e lasciato agonizzante sull'asfalto di viale Romagna a Rozzano: il giovane è stato ucciso da solo un fendente sferrato dal 19enne Daniele Rezza, che l'ha aggredito per derubarlo di un paio di cuffie da 15 euro. "Rozzano non è questo, e non accetta la violenza", aveva dichiarato al tempo il sindaco Gianni Ferretti. "Manuel era un bravo ragazzo della nostra città".