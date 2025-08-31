milano
Accoltellato in strada a Milano: aggredito sulla Martesana dopo la discussione in un locale

Un ragazzo di 23 anni è stato trovato in una pozza di sangue da un passante all’alba di domenica 31 agosto in zona Martesana a Milano (Gorla). Portato in ospedale in codice rosso, aveva una profonda ferita al gluteo.
A cura di Francesca Del Boca
Accoltellato alle spalle dopo una discussione. Un giovane di 23 anni è stato trovato gravemente ferito in strada intorno alle 4 di questa notte, domenica 31 agosto, e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con un profondissimo taglio al gluteo.

A quanto a riferito il ragazzo, originario di El Salvador, giunto nel reparto di Terapia intensiva in gravi condizioni soprattutto per l'emorragia ma non in pericolo di vita, stava tornando a casa quando nella zona di Gorla, sul Naviglio della Martesana, ha incontrato un gruppo di cinque o sei suoi connazionali, che non conosceva ma con cui si è intrattenuto all'interno di un locale.

Forse anche complice l'alcol bevuto durante la serata, la discussione tra conoscenti ha iniziato a farsi animata: così, quando il 23enne si è allontanato, è stato raggiunto da uno del gruppo e ferito alla bassa zona lombare con un arma da taglio (verosimilmente un coltello, ma potrebbe anche trattarsi di un machete). Così, a terra e in una pozza di sangue, è stato rinvenuto dal passante che ha prontamente chiamato i soccorsi.

Gli agenti del commissariato Turro, intervenuti sul posto insieme alla volante, sono al lavoro ora per accertare esattamente cosa sia successo e chi sia coinvolto nell'aggressione.

Attualità
Cronaca
milano
