Accoltellato in strada a Cesano Boscone dopo una lite: gravissimo un 32enne Un uomo di 32 anni è stato trovato accasciato in strada, in via Salvo D'Acquisto, vicino all'incrocio con via Vespucci a Cesano Boscone (Milano). Era appena stato accoltellato al torace e alla schiena dopo una lite.

Un uomo di 32 anni è stato trovato accasciato in strada in via Salvo D’Acquisto, vicino all’incrocio con via Vespucci a Cesano Boscone (Milano): era ricoperto di sangue, appena accoltellato al torace e alla schiena dopo una lite.

Sul posto, oltre ai sanitari inviati dalla centrale operativa del 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corsico per raccogliere le prime testimonianze e cercare di ricostruire ogni dettaglio della vicenda.

L'uomo, cittadino ucraino, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. La sua prognosi, al momento, resta riservata.

È ancora tutta da ricostruire la dinamica della violenta aggressione che si è verificata per le vie di Cesano Boscone. Secondo le prime ricostruzioni il ferito sarebbe stato a bordo della sua auto, una vecchia Mercedes, quando è stato sorpreso dall'uomo che lo ha accoltellato, che per il momento è riuscito a far perdere le proprie tracce. Si cerca ora l'aggressore scomparso nel nulla, che secondo il riscontro dei testimoni sarebbe un connazionale della vittima.