Accoltella un uomo in strada a Cesano Boscone: arrestato un ragazzo di 18 anni Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato perché ritenuto il responsabile del tentato omicidio avvenuto nel pomeriggio di oggi lunedì 5 febbraio a Cesano Boscone, alle porte di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fermato il presunto responsabile del tentato omicidio avvenuto nel pomeriggio di oggi lunedì 5 febbraio a Cesano Boscone, alle porte di Milano nei confronti di un uomo di 32 anni. Si tratta di un ragazzo di 18 anni originario della Colombia: a sottoporlo a fermo di indiziato sono stati i carabinieri della Compagnia di Corsico e della Stazione di Cesano Boscone. Il 18enne avrebbe ammesso le sue responsabilità nella caserma dei carabinieri di Cesano Boscone. I militari hanno poi trovato la presunta arma del delitto durante la perquisizione in casa del giovane. Il 18enne si trova in carcere.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 32enne è stato trovato accasciato in strada in via Salvo D’Acquisto con ferite da coltello al torace e alla schiena. L'aggressione è avvenuta al termine di una lite tra i due: il ferito sarebbe stato a bordo della sua auto, una vecchia Mercedes, quando è stato sorpreso dall'uomo che lo ha accoltellato. L'uomo, cittadino ucraino, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. La sua prognosi, al momento, resta riservata.

I carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell'aggressore che è finito in manette dopo poche ore.