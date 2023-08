Accoltellato in stazione da una banda: 23enne muore sotto gli occhi della mamma A Calolziocorte (Lecco) un ragazzo di 23 anni è stato ucciso da un gruppo di giovani: è stato accoltellato sotto gli occhi della madre.

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nella stazione di Calolziocorte, comune che si trova in provincia di Lecco. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 agosto. La vittima sarebbe Malcolm Darga Mazou, un ragazzo che è originario del Burkina Faso e che risiede proprio a Calolziocorte. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe stato accoltellato da alcuni connazionali.

Il giovane è morto sotto gli occhi della madre

Il 23enne, infatti, sarebbe stato circondato e aggredito da alcuni ragazzi. Il gruppo lo avrebbe colpito con alcuni fendenti a una gamba e al torace. Dopo averlo accoltellato, sarebbero scappati. Alla scena ha assistito la madre del 23enne che si trovava con lui in stazione. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

Con loro erano presenti anche i volontari Soccorso di Calolziocorte. Il 23enne avrebbe perso molto sangue: gli operatori sanitari lo hanno stabilizzato e trasferito d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco. Purtroppo però poche ore dopo il suo arrivo, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Le indagini sono ancora in corso soprattutto per risalire al volto dei possibili indagati. Sarà interrogata anche la madre per capire cosa possa essere successo e il movente di questa brutale aggressione.