Accoltellato fuori da un McDonald’s di Milano: tre fendenti alla gamba per un vigilante di 26 anni Una guardia giurata di 26 anni è stata aggredita e accoltellata fuori dal McDonald’s in via Farini in cui stava lavorando. I responsabili sarebbero quattro uomini non ancora identificati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(immagine di archivio)

Quattro uomini non identificati hanno aggredito e preso a coltellate una guardia giurata di 26 anni fuori dal locale in cui stava lavorando. Si tratta del McDonald's in via Farini a Milano. L'aggressione è avvenuta mercoledì sera dopo che il vigilante aveva chiesto al gruppetto di non sostare davanti al locale e di non fumare proprio lì.

Nella sera di mercoledì 15 maggio, verso le 22, un ragazzo di 26 anni di origine egiziana è stato accoltellato alla gamba sinistra per bene tre volte. Lavora come guardia giurata nel McDonald's di via Farini a Milano. Quella sera, ha richiamato quattro uomini dicendo loro che non potevano sostare di fronte al locale e, soprattutto, che non potevano fumare lì.

Il McDonald's di via Farini a Milano (foto presa da Google Maps)

In quel momento sarebbe scattata la violenza: uno dei quattro individui si sarebbe gettato addosso al 26 enne e avrebbe iniziato a colpirlo. In tutto, gli avrebbe inferto tre coltellate alla gamba sinistra. Finita l'aggressione, gli uomini sarebbero saliti a bordo di un auto per allontanarsi dal luogo. La vettura sembra essere una Audi station wagon.

Per fortuna, le coltellate non erano profonde e le condizioni del 26enne non sono gravi. È stato soccorso da un'ambulanza e da un'auto medica. Poi, accompagnato all'ospedale milanese Fatebenefratelli in codice verde. Parlando con i carabinieri, giunti anche loro sul posto dell'aggressione, la guardia giurata ha descritto gli aggressori come quattro uomini provenienti dall'Est Europa.