Accoltellato e preso a martellate in faccia davanti a una discoteca di Rozzano: grave un 39enne

Un 39enne è stato aggredito intorno alle 5 di oggi, domenica 3 dicembre, all'esterno di una discoteca di Rozzano (nella Città Metropolitana di Milano). Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo sarebbe stato circondato da un gruppo di persone che lo ha colpito con circa 10 coltellate al torace, alla schiena e all'addome e con un martello in faccia all'altezza di un occhio. Trasportato d'urgenza all'ospedale Humanitas, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

La prima ricostruzione dell'aggressione e l'intervento dei soccorsi

Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per accertare quanto accaduto nelle prime ore del 3 dicembre a Rozzano. L'aggressione è avvenuta in via Curiel, intorno alle 5. Non è ancora chiaro il motivo scatenante, ma all'arrivo dei sanitari del 118 il 39enne era a terra in una pozza di sangue ma non aveva perso del tutto conoscenza.

Le ferite che ha riportato sarebbero compatibili con almeno 10 coltellate inferte al torace, alla schiena e all'addome. Inoltre, in faccia, all'altezza dell'occhio, ha il segno di un colpo inferto con un oggetto contundente che probabilmente era un martello. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza, che si sono occupate del suo trasferimento in ospedale.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Corsico sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'aggressione. I militari, che dovranno identificare gli aggressori, stanno verificando la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza da quali prelevare filmati che potrebbero aiutare gli investigatori a fare chiarezza su quanto accaduto.