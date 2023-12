Accoltellato alla gola durante una rissa in strada: grave un calciatore di 25 anni La lite fuori a un locale di Graffignana (Lodi) è sfociata in rissa e un calciatore di 25 anni è stato ferito alla gola. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Non sono ancora note le generalità del giovane calciatore che è stato ricoverato in ospedale con una profonda ferita di arma da taglio alla gola nella notte fra il 24 e il 25 dicembre. Da quanto si apprende, si tratterebbe di un giocatore dell'Asd Graffignana e sarebbe stato colpito durante una rissa avvenuta in strada nella notte di Natale in provincia di Lodi.

Intorno alle 3,30 di questa mattina, lunedì 25 dicembre, davanti a un locale di Graffignana, comune della provincia di Lodi, sarebbe scoppiato un alterco per futili motivi. In poco tempo la discussione è sfociata in rissa e due ragazzi di circa venti anni sarebbero stati accoltellati da un loro coetaneo.

Fra questi anche un calciatore dilettante dell'Asd Graffignana. Le sue condizioni di salute sono immediatamente apparse le più gravi e quindi è dovuto intervenire l'elisoccorso per trasportarlo d'urgenza in pronto soccorso. Il 25enne è quindi stato ricoverato all'ospedale San Matteo di Pavia.

Le sue condizioni appaiono gravi, anche se non è in pericolo di vita. "Noi lo aspettiamo in campo insieme ai nostri Amatori, dove è una colonna portante già da anni. Per il resto, speriamo che la giustizia faccia il suo dovere. BASTA VIOLENZA! E che da ora sia veramente un Buon Natale", ha scritto sui social la dirigenza dell'Asd Graffignana.

Intanto i carabinieri hanno provveduto a individuare e fermare l'aggressore, che è stato denunciato per lesioni aggravate. E ora sarà sottoposto a processo.