Accoltellato da uno sconosciuto che si è avvicinato per chiedergli una sigaretta: paura per un 24enne La sera di ieri lunedì 31 agosto un ragazzo egiziano di 24 anni è stato aggredito e accoltellato all’addome con un coccio di bottiglia a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Paura a Quarto Oggiaro un quartiere di Milano. La sera di ieri lunedì 31 agosto un ragazzo egiziano di 24 anni è stato aggredito e accoltellato all'addome con un coccio di bottiglia. Stando alle prime informazioni il ragazzo si trovava in via Michele Lessona quando è stato trovato dai passanti semi-cosciente. Subito sono stati allertati i soccorsi e il giovane è stato portato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano. Fortunatamente il 24enne è fuori pericolo.

L'aggressione in un parco a Quarto Oggiaro

Il giovane dopo le cure in ospedale ha piegato alla polizia che si trovava nel parco di Villa Scheibler a Milano quando si è avvicinato uno sconosciuto che gli ha chiesto una sigaretta che però la vittima non aveva oppure si era rifiutate di dare. La risposta negativa ha fatto infuriare lo sconosciuto che ha iniziato a colpire il 24enne con un coccio di bottiglia colpendolo gravemente al petto. Poi l'aggressore è fuggito via.

L'intervento dei sanitari

I passanti che hanno trovato il giovane hanno subito allertato i soccorsi: i sanitari del 118 lo hanno preso in cura e trasportato in codice rosso in ospedale. Dopo una notte in ospedale fortunatamente è stato dimesso. Intanto la polizia sta lavorando per cercare di risalire all'identità dell'aggressore: rischia un arresto per tentato omicidio.