Accoltellano un 22enne in corso Como a Milano e gli rubano 50 euro: chiesto il processo immediato per due 18enni

La Procura di Milano ha chiesto il processo immediato per Alessandro Chiani e Ahmed Atia, i due 18enni che, insieme a tre minorenni, lo scorso ottobre hanno rapinato e accoltellato un 22enne in zona corso Como.

La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Alessandro Chiani e Ahmed Atia, i due 18enni che lo scorso 12 ottobre avevano rapinato e accoltellato un 22enne in zona corso Como. Le accuse sono di rapina aggravata, per avergli portato via 50 euro, e tentato omicidio aggravato, per aver ferito con due coltellate lo studente universitario che ora rischia di rimanere paraplegico. Lo scorso 19 febbraio il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minorenni ha rinviato a giudizio immediato anche i tre minorenni che avevano preso parte all'aggressione.

I cinque erano stati arrestati lo scorso 18 novembre e condotti in carcere. Atia aveva raccontato durante l'interrogatorio di aver fatto solo da "palo" quella notte per coprire gli altri. Il 18enne aveva dichiarato di essere rimasto lontano da quella che pensava fosse "solo una zuffa" e di non sapere che l'altro maggiorenne avesse con sé un coltello e che lo avesse usato. Chiani, l'autore materiale delle coltellate, a sua volta si era difeso accusando i tre amici minorenni di aver dato il via al pestaggio. Il 18enne aveva detto anche di aver colpito il 22enne con due fendenti per liberare uno di loro "dalla sua presa" e che pensava di aver preso "solo la giacca".

Secondo la gip Chiara Valori del Tribunale di Milano, però, quelle versioni fornite dagli indagati sarebbero "inverosimili". Per la giudice, avrebbero solo provato a minimizzare le proprie colpe, rimpallandosi le responsabilità. Per entrambi sono state già respinte le istante di attenuazione della misura cautelare con gli arresti domiciliari.

Ora il pm Andrea Zanoncelli, titolare dell'inchiesta condotta dagli investigatori della polizia, ha inoltrato alla giudice la richiesta di rinvio a giudizio immediato per i due 18enni. Se questa sarà accolta, verrà saltata la fase dell'udienza preliminare. Dopodiché, i due avranno 15 giorni di tempo per decidere se accedere al processo con rito abbreviato, cosa che gli porterebbe uno sconto all'eventuale pena. L'accusa di tentato omicidio è aggravata dall'aver approfittato di "condizioni che impedivano" la difesa al 22enne, come "l'orario notturno" e il fatto che in quel momento in zona non fossero presenti "potenziali soccorritori".