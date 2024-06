Accoltella la moglie e il figlio a Monza: entrambi sono in gravi condizioni, fermato l’uomo

video suggerito

Accoltellate la moglie e il figlio a Monza: entrambi sono in gravi condizioni, fermato l'uomo All'alba di oggi, lunedì 10 giugno, una donna e suo figlio sono stati accoltellati a Monza. Si presume una lite familiare: il padre del ragazzo e marito della donna è stato fermato. Le vittime sono in gravi condizioni.

A cura di Matilde Peretto

Foto di repertorio

Nelle prime luci della giornata di oggi, lunedì 10 maggio, una donna e suo figlio sono stati trovati gravemente feriti su un marciapiede di Monza. I due, la madre di 47 anni e il figlio di 22, sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso all'ospedale. Sono stati colpiti con un'arma da taglio. Un uomo è stato fermato come il presunto responsabile. Sembra che sia il marito della donna e padre del ragazzo. Il motivo potrebbe essere una lite familiare scattate tra le mura della moro abitazione, anche se le dinamiche esatte della violenza sono ancora da chiarire.

Intorno alle 6:30 della mattina di oggi, in via Ludonovico Ariosto a Monza, delle urla hanno svegliato i residenti e attirato l'attenzione dei passanti. Due persone, madre e figlio, erano accasciati vicino a un marciapiede gravemente feriti con arma da taglio. La donna, 47 anni, e il giovane, 22 anni, sono stati accoltellati e ritrovati in gravi condizioni. La donna presentava un taglio all'addome e a un braccio, mentre il ragazzo aveva lesioni da taglio sempre sull'addome.

I passanti sono riusciti a chiamare i soccorritori del 118 facendo arrivare sul posto i mezzi di soccorso e le volanti della Questura di Monza. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha mandato due automediche e due ambulanze. Viste le gravi condizioni delle vittime, madre e figlio sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Gerardi di Monza e al Niguarda di Milano. La donna sarebbe stata operata d'urgenza.

Sulla dinamica della vicenda stanno indagando gli agenti della polizia di Stato. Sembra che un uomo, abbia accoltellato la moglie e il figlio a seguito di una lite familiare avvenuta in casa. Le due vittime sono poi scese in strada per cercare aiuto. L'uomo è visto fumare una sigaretta dal balcone di casa e rivolgere insulti alla moglie. Non risultano precedenti di maltrattamenti. Il padre e marito (sembra di origine ucraina) è stato fermato e preso in custodia. Al momento è sotto interrogatorio.

(articolo in aggiornamento)