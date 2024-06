video suggerito

Ragazzo di 16 anni accoltella il padre per difendere la madre: la donna era vittima della violenza del marito A Chiavenna, in provincia di Sondrio, nel tardo pomeriggio di ieri sabato 8 giugno in un caseggiato, un ragazzo di 16 anni avrebbe accoltellato il padre per difendere la madre dalle botte dell'uomo.

A cura di Giorgia Venturini

(Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato il padre per difendere la madre. È quanto accaduto a Chiavenna, in provincia di Sondrio, nel tardo pomeriggio di ieri sabato 8 giugno in un caseggiato. Tutto dovrà essere ancora accertato dagli investigatori. Stando però a una prima ricostruzione dei fatti, la madre del giovane stava subendo l'ennesima violenta aggressione da parte del marito al termine di una lite. Il 16enne al culmine della violenza avrebbe colpito il padre con due coltellate di cui una alla schiena.

L'uomo, di origini marocchine e padre di cinque figli, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Lecco. Come riporta Il Corriere della Sera, una delle coltellate gli avrebbe perforato un polmone. Non sarebbe in pericolo di vita ma la sua prognosi resta riservata. Intanto la donna e il figlio sono stati portati in caserma. Secondo il procuratore di Sondrio Piero Basilone, tutto è avvenuto in un ambito di violenza domestica e tutto dovrà essere accertato nel dettaglio.

Certo è che sembrerebbe non essere il primo episodio violento all'interno della famiglia: il marito era violento e le liti della coppia avvenivano sempre davanti ai figlio. Sabato poi la tragedia: il maggiore dei fratelli per difendere la madre avrebbe colpito il padre con una coltellata. Per il 16enne è scattata una denuncia per lesioni gravissime. Sta procedendo anche la Procura dei minori.