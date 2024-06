Come stanno la mamma e il figlio accoltellati dall’ex marito di lei a Monza

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Madre e figlio sono fuori pericolo. Nelle prime luci della giornata di ieri, lunedì 10 giugno, sono stati accoltellati dall'ex marito della donna. Trovati sanguinanti sul marciapiede sotto casa, in via Ludovico Ariosto a Monza, sono stati soccorsi in gravi condizioni e trasferiti in codice rosso in due ospedali diversi: la donna di 47 anni al San Gerardo di Monza, il giovane di 22 al Niguarda di Milano. Gli uffici stampa di entrambe le strutture hanno detto che madre e figlio non sono in pericolo di vita.

Come stanno le vittime dell'aggressione

La donna è stata ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza nel reparto di chirurgia d'urgenza. La sua prognosi è riservata anche se non risulta in pericolo di vita. È già stata operata: risulta un ingresso di sala operatoria nella giornata di ieri, giorno in cui è stata ferita da un'arma da taglio. Ha 47 anni ed è di origine ucraina.

Il figlio della donna (ma non dell'uomo che ha accoltellato entrambi) invece, un 22enne, è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono buone. Ha una ferita d'arma da taglio all'addome, ma anche lui è stato subito operato. Al momento si trova nel reparto post operatorio, la sua prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.

L'accoltellamento a Monza: arrestato il responsabile

Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo di 56 anni si sarebbe introdotto nella casa della sua ex moglie verso le 6.30 della mattina di ieri, lunedì 10 giugno. Avrebbe iniziato a colpirla con un coltello da cucina per poi iniziare ad aggredire anche il figlio della donna, un ragazzo di 22 anni. I due sono riusciti a scappare dall'abitazione, scendere in strada e farsi aiutare dai vicini che hanno chiamato i soccorsi.

L'uomo non aveva precedenti di maltrattamenti, ma sembra fosse possessivo nei confronti della ex moglie, nonostante si fossero separati. Il 56enne, di origine ucraina, è stato fermato e arrestato dai poliziotti della Questura di Monza. È accusato di tentato duplice omicidio.