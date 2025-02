Accerchiano, picchiano e derubano un rider a Monza: denunciati due 19enni

video suggerito

Nella serata di sabato 15 febbraio, un rider è stato picchiato e rapinato da un gruppo di ragazzi in piazza Trento e Trieste, a Monza. Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato e denunciato due 19enni, presunti responsabili dell'aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione si sarebbe verificata intorno alle ore 19.30 di sabato scorso. La vittima dell'aggressione è un rider Deliveroo di nazionalità pakistana che, come ha in seguito raccontato alle forze dell'ordine, era stato accerchiato poco prima da un gruppo di ragazzi che gli avevano chiesto una sigaretta e al suo rifiuto tre di loro lo avevano cominciato a spintonare e colpire con un pugno sul volto per poi sottrargli cellulare e sigarette.

Sul posto è intervenuta la polizia che avrebbe sottoposto a un controllo i ragazzi presenti, identificando tra di essi due dei ragazzi precedentemente descritti dal rider come responsabili dell'aggressione. Dal controllo i due ragazzi sono risultati essere entrambi 19enni: il primo un cittadino egiziano, residente a Vimercate, regolare sul territorio, con numerosi precedenti di polizia per rapina, anche a bordo treno e con l’uso di coltelli, furti aggravati e minaccia, il secondo, un cittadino italiano, residente a Concorezzo, privo di precedenti. Non è stato possibile, invece, identificare il terzo ragazzo poiché, all'arrivo delle forze dell'ordine, si era già allontanato dal luogo dell'aggressione.

Il rider è stato quindi soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato all’ospedale San Gerardo, riportando sei giorni di prognosi. Nel frattempo, i ragazzi individuati come aggressori sono stati entrambi denunciati all’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza per rapina.