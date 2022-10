Abusi sessuali su una giocatrice di 15 anni: indagato un allenatore di pallavolo Un allenatore di pallavolo è stato denunciato dalla Procura di Busto Arsizio con l’accusa di aver abusato sessualmente di una giocatrice di 15 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Nel mirino degli agenti di polizia c'è un allenatore di pallavolo della provincia di Varese. L'uomo è stato denunciato dalla Procura di Busto Arsizio con l'accusa di aver abusato sessualmente di una giocatrice di 15 anni. Ora gli agenti procederanno con tutti gli accertamenti del caso.

A presentarsi in Commissariato è stata la madre della ragazza: è così scattata una denuncia. Dal racconto della madre le molestie sarebbero andate avanti per circa un anno, presumibilmente prima e dopo gli allenamenti. Le molestie sono finite quando la ragazzina è riuscita a parlare con la madre. Deciderà ora la Procura se chiudere le indagini o chiedere il rinvio a giudizio. Si potrà procedere con l'incidente probatorio.

Professore condannato per abusi sessuali

Solo pochi giorni fa un professore di 34 anni del corso di Tecniche di radiologia medica dell'università Statale di Milano è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale aggravata dalla carica di pubblico ufficiale.

Come accertato dal giudice il 34enne è stato responsabile di abusi sessuali che sono andati avanti negli anni nei confronti di due studentesse. Secondo le loro testimonianze il professore faceva apprezzamenti, commenti e faceva loro massaggi e baci sul collo. Finalmente le due ragazze hanno poi deciso di denunciare tutto.

L'uomo usava lo stesso metodo per attirare le studentesse: usava la scusa di ripassare quanto studiato in aula o, al contrario, per modificare un voto o superare l'esame sostenuto in precedenza con esito negativo. In quest'ultimo caso, per ottenere un voto positivo, le ragazze avrebbero dovuto "ricambiare" con un favore sessuale.